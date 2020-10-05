Магас, , 08:32 — REGNUM В правительстве Ингушетии произошли кадровые перемены. Первым заместителем главы председателя правительства назначен Олег Фурсов. Указ об этом подписал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщили 5 октября в его пресс-службе.

До этого назначения Фурсов работал в должности советника руководителя региона. Ранее Фурсов занимал ряд должностей в правительстве Самарской области, в том числе главы департаментов по делам молодежи, финансово-хозяйственной деятельности, управления делами губернатора и правительства субъекта. Он также работал министром труда, занятости и миграционной политики региона.

Помимо этого, утвержден в должности министра природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев, который до этого исполнял обязанности руководителя ведомства. Еще одно назначение произошло в управлении по организации деятельности мировых судей Ингушетии. Временно исполнять обязанности начальника будет Иса Мамилов. Бывший глава управления Багаудин Муцольгов отправлен в отставку по собственному желанию.

Напомним, ранее должность первого вице-премьера Ингушетии занимал Владимир Сластенин. Позже он был назначен председателем правительства.