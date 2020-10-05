Уфа, , 08:22 — REGNUM Советником главы Башкирии по вопросам молодежной политики и развития культуры стал Радик Юльякшин. Об этом 5 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

По словам главы Башкирии, Радик Юльякшин будет работать на этой должности на общественных началах.

«Он очень много делает для пропаганды башкирской культуры в молодежной среде и является очень популярным человеком, и сейчас нам очень помогает. Поэтому было принято такое решение», — сообщил Радий Хабиров.

Напомним, что Радик Юльякшин является российским певцом, известным под псевдонимом Элвин Грей (Elvin Grey). Исполняет песни на русском, башкирском, а также татарском языках.

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