Ереван, , 08:16 — REGNUM Информацию о боевых действиях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сообщила 5 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в своём Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Степанян заявила о продолжении боевых действий различной интенсивности в районе арцахско-азербайджанского конфликта (Арцах — самоназвание Нагорного Карабаха). По словам пресс-секретаря минобороны Армении, бои велись ночью и не прекращаются в настоящий момент.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии взрывов, прогремевших на окраине столицы Карабаха, города Степанакерта. Жители города, старики, женщины и дети готовятся покинуть Степанакерт и уехать в Армению.

Читайте ранее в этом сюжете: На окраине столицы Нагорного Карабаха прогремела серия взрывов