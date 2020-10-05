Мирный, Архангельская область, , 08:17 — REGNUM Полковник Николай Башляев был назначен на должность начальника космодрома Плесецк и представлен личному составу. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Нового начальника личному составу на торжественном построении воинских частей космодрома представил командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-полковник Александр Головко, который зачитал соответствующий Указ президента РФ Владимира Путина.

Башляев ранее занимал должность начальник штаба — заместителя начальника космодрома.

Генерал-майор Николай Нестечук, возглавлявший северным космодромом с 2013 по 2020 год, уволен из рядов ВС. Командующий Космическими войсками поблагодарил его за безупречную службу.

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