Москва, , 07:59 — REGNUM Стена между ГДР и ФРГ, которая отделяла блок НАТО от стран Варшавского договора, передвинулась до границ России после предательской сдачи ГДР в 1990 году, заявил советник директора Росгвардии, командующий 1-й гвардейской танковой армией 1992−1993 гг. Леонтий Шевцов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Что такое ГДР в социалистическом лагере? Это самый передовой, самый преданный наш отряд. Назовите хоть одно государство, которое входило в нашу систему социалистическую, которое было преданней ГДР? И мы бессовестно, самым предательским образом предали это. Миллионы людей, которые верно служили, начиная от разведки, которая больше всех нас обеспечивала… были преданы. Поэтому иначе называть это не надо», — заявил Шевцов.

По его словам, Россия должна дать оценку этому предательству, а все организаторы этого злодейства (сдачи ГДР) должны быть наказаны вне зависимости от возраста и статуса, иначе России из этой пучины, в которой она сейчас находится, никогда не выйти.

«Страна проиграла, вооруженные силы проиграли, соцлагерь проиграл, подорвали авторитет во всем мире за нашу страну, за империю и прочее… Выиграл только один Горбачев с Шеварднадзе, и что им вместо наказания — Фонд Горбачева. Что в этом фонде должны изучать наши русские, российские люди? Как предавать? Как сдавать?» — продолжил эксперт.

По словам генерал-полковника Шевцова, советская группировка войск в ГДР выполняла функцию защиты соцлагеря и СССР от войск НАТО в случае их наступления. По его словам, эта группа войск практически была государством в государстве на территории ГДР. И этот кулак гарантировал прикрытие страны.

Напомним, что 3 октября 1990 года состоялось поглощение ГДР и Западного Берлина ФРГ после сдачи Советским Союзом и предательства союзников СССР в ГДР с целью дальнейшего демонтажа СССР и вхождения России в Запад.