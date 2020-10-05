Москва, 5 октября 2020, 07:59 — REGNUM Стена между ГДР и ФРГ, которая отделяла блок НАТО от стран Варшавского договора, передвинулась до границ России после предательской сдачи ГДР в 1990 году, заявил советник директора Росгвардии, командующий 1-й гвардейской танковой армией 1992−1993 гг. Леонтий Шевцов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Россия должна дать оценку этому предательству, а все организаторы этого злодейства (сдачи ГДР) должны быть наказаны вне зависимости от возраста и статуса, иначе России из этой пучины, в которой она сейчас находится, никогда не выйти.
По словам генерал-полковника Шевцова, советская группировка войск в ГДР выполняла функцию защиты соцлагеря и СССР от войск НАТО в случае их наступления. По его словам, эта группа войск практически была государством в государстве на территории ГДР. И этот кулак гарантировал прикрытие страны.
Напомним, что 3 октября 1990 года состоялось поглощение ГДР и Западного Берлина ФРГ после сдачи Советским Союзом и предательства союзников СССР в ГДР с целью дальнейшего демонтажа СССР и вхождения России в Запад.