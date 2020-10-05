Степанакерт, , 07:49 — REGNUM Четыре взрыва снарядов произошли на окраине города Степанакерта, столицы Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 5 октября сообщает РИА «Новости».

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Места попадания снарядов неизвестны, о возможных погибших и пострадавших не сообщается. Жители города приняли решение укрыться в подвалах. В настоящее время в Степанакерте наблюдается сильный туман, который затрудняет противнику координацию обстрелов.

Группа жителей города, состоящая из женщин, детей и стариков, готовится покинуть Нагорный Карабах. Люди намерены уехать в Армению.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опровержении пресс-службой минобороны Армении заявления Баку об обстреле ВС Армении азербайджанского города Мингечаура.

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