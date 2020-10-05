Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео позвонил главе МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в связи с вынужденной отменой поездки в Сеул. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

В сообщении отмечается, что визит госсекретаря США был отложен «по неизбежным причинам с американской стороны».

Глава МИД Южной Кореи с пониманием отнеслась к сложившимся обстоятельствам и пожелала президенту США Дональду Трампу и первой леди скорейшего выздоровления.

Напомним, 3 октября внешнеполитическое ведомство США сообщило, что азиатская поездка Помпео ограничится посещением Японии с 4 по 6 октября для участия в переговорах с главами МИД Австралии, Индии и Японии. Ранее запланированные посещения Монголии и Южной Кореи не состоятся.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация, дипломаты и военные готовы к любому развитию ситуации в связи с болезнью президента США Дональда Трампа, включая возможные враждебные действия других стран.

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