Москва, , 07:26 — REGNUM Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву придется продолжать вести боевые действия в Карабахе, если он не хочет, чтобы его свергли, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Совершенно очевидно, что он не может сейчас остановить боевые действия. Для него важно продемонстрировать результаты, которые он мог бы подать как успех внутри страны. В противном случае… следующий шаг — это его смещение, потому что дальше внутренняя оппозиция поставит вопрос, а имеет ли право такой президент быть главой Азербайджана», — заявил Михеев.

По его словам, в случае даже смещения Алиева, на его место придет куда менее самостоятельная фигура, но с гораздо более резкой националистической риторикой, которая будет куда более зависима от Турции, чем Алиев.

«В этом смысле Турции выгодна эта напряженность, потому что они уже сейчас поставили азербайджанцев в такой коридор, который, чем дальше в него залезаешь, тем больше сужается… Поэтому турки сейчас свое влияние на Азербайджан увеличат в любом случае», — отметил эксперт.