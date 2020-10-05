Стамбул, Турция, , 05:42 — REGNUM Учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», покинувший Севастополь с очередной группой курсантов военно-морских учебных заведений на борту, прошёл проливы Босфор — Дарданеллы и вышел в Средиземное море. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

В дальнем походе, перед которым учебный корабль трое суток пополнял запасы в Севастополе, морскую практику на борту «Смольного» проходят более 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф. Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). После посещения самых западных районов Средиземного моря «Смольный» возвратится в Севастополь.

Напомним, поход учебного корабля Балтийского флота «Смольный» начался 7 июля в Кронштадте с перехода в главную базу Северного флота Североморск. Морскую практику на его борту на первом этапе проходили более 100 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова». Перед заходом в Североморск «Смольный» посетил порт Архангельска, где экипаж корабля и курсанты приняли участие в празднике, посвящённом Дню Военно-Морского Флота. После огибания Европы корабль пришёл в Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивосток после завершения дальнего штурманского похода на учебном корабле «Смольный» Балтийского флота (БФ) 16 сентября вернулись курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова.

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