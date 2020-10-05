Новосибирск, , 04:33 — REGNUM Пандемия коронавируса показала, что Новосибирску остро необходимо новое современное здание инфекционной больницы. Об этом заявил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который вместе с министром здравоохранения региона Константином Хальзовым побывал в новом инфекционном госпитале в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Отметим, что новый корпус инфекционной клинической больницы возвели в Казани за 100 дней. Как уточнили в новосибирском министерстве здравоохранения, в отличие от модульных инфекционных госпиталей, которые были построены в Новосибирске, это капитальное четырёехэтажное здание, рассчитанное на долгие годы эксплуатации. Новосибирские власти уже оценили возможность строительства подобного медучреждения в областной столице по казанскому проекту.

«Мы рассматриваем разные варианты. На текущий момент казанский проект кажется нам наиболее перспективным и экономически эффективным. С некоторыми модификациями, в том числе с учётом климатических особенностей, его можно было бы использовать у нас»,— отметил Юрий Петухов.