Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Результат очередного тестирования на коронавирусную инфекцию нового типа получил кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден. Об этом 4 октября сообщает агентство Associated Press.

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По данным агентства, последнее тестирование Байдена на коронавирусную инфекцию показало отрицательный результат. Тест был сделан спустя пять дней после дебатов с действующим президентом США Дональдом Трампом в Кливленде в американском штате Огайо. Через несколько дней после дебатов у Трампа было подтверждено заражение коронавирусом нового типа.

Предыдущий результат теста был получен Байденом 2 октября, кандидат на пост президента США прошёл тестирование два раза за сутки. В обоих случаях результат теста был отрицательным.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Байден на примере Трампа показал гражданам США важность ношения защитных медицинских масок.

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