Каракас, , 03:44 — REGNUM В Венесуэле в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» примут участие сын и старшая сестра президента Николаса Мадуро. Об этом он сообщил во время выступления 4 октября, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter.

«Мой сын Николас Мадуро Гуэрра сказал мне, что решил сделать прививку российской вакциной, принять участие в испытаниях. Я считаю, что это отлично» , — сказал Мадуро, добавив, что и его старшая сестра Мария Тереса Мадуро также примет участие в этих испытаниях. Николас Мадуро , — сказал Мадуро, добавив, что и его старшая сестратакже примет участие в этих испытаниях.

По словам президента Венесуэлы, он первым сделает себе прививку российской вакциной, как только в стране начнётся массовая вакцинация.

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Напомним, утром 2 октября в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В её клинических испытаниях примут участие около двух тысяч жителей страны. Боливарианская Республика стала первой страной в Западном полушарии, приступившей к испытаниям указанной вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента РФ Владимира Путина и всех российских граждан за поставку в Венесуэлу первой партии вакцины против коронавируса «Спутник V».

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