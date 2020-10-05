Пекин, , 03:25 — REGNUM Китай запустил цифровой музей островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку) на специальном вебсайте островов www.diaoyudao.org.cn, сообщает агентство Синьхуа.

Цифровой музей оснащен «предбанником» и тремя выставочными залами, которые демонстрируют исторические фотографии, видеофайлы, исторические документы, юридические документы, новости, академические работы и прочие материалы, посвященные островам.

Сайт содержит юридические и исторические доказательства того, что острова принадлежат Китаю, а также помогают гостям лучше понять неоспоримый факт того, что острова Дяоюйдао являются исконно-китайской территорией, говорится на вебсайте.

В настоящее время музей доступен только на китайской языке, однако сервис вскоре будет доступен на английском, японском, французском и других языках.

Напомним, что острова Дяоюйдао являются архипелагом в Восточно-Китайском море, принадлежность которого оспаривается Японией, Китаем и Тайванем. Фактически острова находятся под контролем Японии.

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