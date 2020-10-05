Каракас, , 03:17 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал «врагу Венесуэлы» президенту США Дональду Трампу выздоровления от COVID-19. Об этом он сказал во время выступления 4 октября, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter.

«Мы не хотим, чтобы кто-либо болел и выражаем нашу человеческую солидарность президенту США, беспощадному врагу Венесуэлы. Но желаем ему выздоровления» , — заявил Мадуро. Николас Мадуро , — заявил Мадуро.

Он также выразил надежду, что новое испытание «сделает его более вдумчивым и гуманным».

Напомним, 1 октября глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Также коронавирус был выявлен у его супруги Мелании Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп был помещен в военно-медицинский центр Уолтера Рида. Команда медиков и личный врач Трампа Шон Конли с осторожным оптимизмом оценивают состояние здоровья главы государства. Президент принимает препарат «Ремдесивир», никакой осложнений у него нет.

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