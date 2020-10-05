Нижний Новгород, , 02:55 — REGNUM Губернатор Нижегородской области выразил соболезнования по поводу смерти Ирины Славиной в социальной сети и отключил комментарии к публикации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Соболезнование опубликовано в Инстаграмме Глеба Никитина 4 октября, через два дня после самоубийства главного редактора оппозиционного издания «Коза пресс» Ирины Славиной.

«Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Есть ситуации, когда лишние пустые слова просто неуместны. Но я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину лично. […] Она была ярким и неравнодушным человеком. Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», — заверил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что журналистка Ирина Славина совершила самоубийство 2 октября, напротив здания МВД в центре Нижнего Новгорода. Место гибели женщины превратилось в памятное место, куда граждане приходят, чтобы почтить память погибшей.

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