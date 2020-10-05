Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Обещание лично выйти к своим сторонникам в самое ближайшее время дал президент США Дональд Трамп 4 октября в видеообращении, размещённом на его странице в Twitter.

Сторонники американского лидера собрались перед Национальным военно-медицинским центром имени Уолтера Рида, куда Трампа госпитализировали после выявления у него заражения коронавирусом нового типа.

Дональд Трамп «Я думаю, что мы устроим небольшой сюрприз для тех великолепных патриотов, которые собрались на улице», — заявил глава Белого дома.

Какого рода сюрприз подготовлен им для сторонников, американский лидер не уточнил. При этом Трамп добавил, что заметил перед медцентром много людей, любящих свою страну, с флагами в его поддержку и пообещал в ближайшее время устроить им «неожиданный визит».

Стоит отметить, что это уже второе видеообращение, записанное Трампом с момента госпитализации. Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп записал видеообращение к согражданам, в котором рассказал о своём самочувствии и о состоянии здоровья первой леди, Мелании Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал о своём самочувствии в обращении к гражданам США

Читайте развитие сюжета: Трамп появился перед своими сторонниками, собравшимися перед медцентром