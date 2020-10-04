Баку, 4 октября 2020, 23:28 — REGNUM Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения обстреляла районы вблизи Баку.
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Так, по словам Гаджиева, Армения нанесла ракетные удары по Гяндже, Хызы, Апшеронскому району, а также Минчегуару.
Расстояние между Баку и Апшеронским районом составляет пять-шесть километров.
В свою очередь в министерстве обороны Армении опровергли заявления Баку об обстрелах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.
Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.
По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, вооруженные силы республики готовы прекратить огонь в Нагорном Карабахе, если Армения предложит повестку вывода войск из НКР.