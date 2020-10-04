Ереван, , 22:49 — REGNUM Заявления Баку об обстреле азербайджанского города Мингечаура со стороны вооруженных сил Армении не соответствуют действительности. Об этом сообщил 4 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

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«Заявления руководства Азербайджана об атаке Мингечаура из территории Армении является очередной дезинформацией», — написал Шушан на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

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