Ереван, , 21:10 — REGNUM Интенсивность боев в Нагорно-Карабахской Республике по сравнению с двумя предыдущими днями снизилась. Об этом 4 октября заявил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«По сравнению с двумя предыдущими днями интенсивность боев снизилась, но они продолжаются по всей линии соприкосновения», — сказал он.

Вместе с тем Ованнисян уточнил, что все» атаки противника пресекаются, враг несет серьезные потери».

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации сообщил, что атака вооруженных сил (ВС) Азербайджана на Нагорный Карабах по своим масштабам является беспрецедентной.

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