Бишкек, , 21:07 — REGNUM После оглашения предварительных итогов голосования на выборах в парламент Киргизии несколько десятков сторонников партий «Мекен Ынтымагы» и «Чон казат» поочередно устроили митинги возле здания центральной избирательной комиссии.

Также на акцию протеста к зданию Дома правительства вышли члены партии «Социал-демократы Кыргызстана».

Протестующие пообещали, что митинги будут бессрочными, но сугубо мирными — без массовых беспорядков.

Партии «Бир Бол», «Республика», «Ыйман Нуру», «Ата Мекен» и «Реформа» заявили о том, что считают итоги выборов нелегитимными и отказываются их признавать — из-за массовых нарушений во время голосования, подкупа и запугивания граждан, а также махинаций со списками избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии 4 октября состоялись выборы депутатов республиканского парламента. По предварительным итогам голосования семипроцентный барьер смогли преодолеть только 4 из 16 политических партий: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

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