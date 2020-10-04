Баку, , 20:57 — REGNUM Виновниками нынешней ситуации в Нагорном Карабахе являются Армения и ещё ряд стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев Mod.gov.az

По его словам, Баку хотел решить конфликт мирным путем, 30 лет республика «жила с надеждой, что мировое сообщество решит проблему, что СБ ООН будет усердствовать для выполнения своих же резолюций».

Алиев добавил, что он неоднократно просил Минскую группу ОБСЕ и мировое сообщество повлиять на Армению.

«Нас сейчас обвиняют в чём попало. Карабах — наша земля. Мы туда вернёмся. В нынешней ситуации первый виновником является руководство Армении и ряд стран, которые хотели продолжения оккупации и статус-кво», — казал Алиев в своем обращении к народу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

По словам Алиева, вооруженные силы Азербайджана готовы прекратить огонь в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), если Армения предложит повестку вывода войск из НКР.

Читайте также: Лавров и глава МИД Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе