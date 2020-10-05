5 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 09:10 — REGNUM Арктика с ее постоянным ледовым покровом — уникальная площадка для запуска из подводного положения баллистических ракет морского базирования. Лед — это скрытность и безопасность запуска нескольких ракет. Существующие военные разведывательные системы не позволяют уверенно отслеживать положение ракетных российских АПЛ, и это уязвимое место обороны США. Плюс возможность освобождения Севморпути ото льда, и заявления Белого дома о международном статусе трассы угрожают в будущем попыткой «взлома» Севморпути. Она должна быть обеспечена разведывательной информацией, полученной с помощью технических средств, и так как спутники имеют ограниченные возможности, США готовят подводную автоматизированную систему наблюдения.

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень» построенная на АО «ПО Севмаш» в Северодвинске. Против таких АПЛ, и ракетных крейсеров стратегического назначения «Борей», готовится американская система подводной разведки в Арктике © М.Воркунков, пресс-служба АО «ПО Севмаш»

Американский журнал The Drive 1 октября 2020 года в статье Джона Тревитика сообщил:

«Военно-морской флот США заключил с океанографическим Институтом Вудс-Хоул контракт на сумму более 12 миллионов долларов на разработку беспилотных подводных аппаратов и буев, а также сетевой инфраструктуры связи и обмена данными, чтобы связать их все вместе. Проект якобы направлен на разработку системы мониторинга экологических изменений в Арктике в научных целях. Однако нетрудно понять, как эта работа может стать ступенькой к созданию широкомасштабной системы постоянного подводного наблюдения в этом все более стратегическом регионе.

«Выполняемые работы предусматривают проектирование, разработку, интеграцию и тестирование акустической навигационной сети, распределенной системы связи, шлюзовых буевых узлов и возможностей беспилотных летательных аппаратов для поддержки Арктической мобильной системы наблюдения (АМОС)», — говорится в контрактном уведомлении Пентагона. Ожидается, что работа завершится к концу 2024 финансового года.

AMOS состоит из различных видов беспилотных подводных аппаратов, включая полностью автономные типы, а также стационарных датчиков. «Амос будет спроектирован таким образом, чтобы выживать в течение 12 месяцев, определять цели на расстоянии 100 км и иметь двустороннюю связь», — говорится на официальном сайте проекта.

«У нас есть значительные проблемы с осведомленностью… в высоких широтах», — сказал отставной адмирал Пол Цукунфт, бывший командующий береговой охраны США на пресс-конференции в начале сентября 2020 года.

Пол Цукунфт U.S. Coast Guard

Россия работает над проектами в Арктике, включая подводные объекты и ядерные реакторы для их питания, которые опять же якобы предназначены для исследовательских целей, но могут легко иметь военное применение. Китайцы также создали в Тихом океане станции подводного мониторинга, официально предназначенные для научных исследований, которые могли бы также использоваться для сбора информации о передвижениях иностранных подводных лодок и других судов».

Это напоминает развитие действующей американской и НАТОвской системы обнаружения подводных лодок СОСУС, в составе которой находятся стационарные подводные гидроакустические системы наблюдения развёрнутые на противолодочных рубежах: мыс Нордкап — остров Медвежий, Гренландия — Исландия — Фарерские острова — Великобритания, в Тихом океане. С начала 1960-х, когда советские ракетные подлодки начали боевое патрулирование у берегов США, эти ГАС входят в систему раннего предупреждения США о ракетном нападении противника. С 70-х годов они объединены в систему подводной разведки и наблюдения СОСУС (SOSUS — Sound Surveillance Undersea System), на которую приходится до 80% случаев обнаружения подводных лодок.

Посты системы SOSUS U.S. Navy

Следует обратить внимание, что этот контракт в 12 млн долларов — небольшая для таких систем и, очевидно, первая сумма, за которой последуют гораздо большие ассигнования. Любопытно, что именно Арктика, объявленная Россией как месторождение углеводородов XXI века, определена США как полигон соперничества в военно-технических разработках. Скорее всего, отработанная на Севере система подводного «экологического» мониторинга и разведки распространится на весь Мировой океан.

Возможно, именно эта информация стала поводом для постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН В. Небензи заявить на пресс-конференции в день выхода статьи The Drivе: «Мы говорим, что Арктика должна быть зоной сотрудничества, а не конфронтации. Мы не хотим какого-либо военного наращивания или военной активности в Арктике. Мы не хотим, чтобы она стала еще одной ареной конфронтации».