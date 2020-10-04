Бишкек, , 20:24 — REGNUM Партия «Мекенчил» не удержалась среди победителей. По результатам подсчета 94,4% бюллетеней семипроцентный порог преодолевают лишь четыре партии, передает ИА REGNUM.

Голосование. Киргизия Kenesh.kg

Свежие данные ЦИК выглядят так:

«Биримдик» — 24,45%;

«Мекеним Кыргызстан» — 23,95%;

«Бутун Кыргызстан» — 7,09%;

«Кыргызстан» — 8,78%.

Партия «Мекенчил» получила 6,86%. Для попадания в парламент ей не хватило менее 1000 голосов. «Против всех» проголосовали 1,79%. избирателей. пришедших на участки.

Таким образом, обновленный предварительный расклад мест в парламенте Киргизии выглядит так:

«Биримдик» — 46 мест;

«Мекеним Кыргызстан» — 45;

«Кыргызстан» — 16.

«Бутун Кыргызстан» — 13;

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