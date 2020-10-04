История вопроса

4 октября 2020 года в Киргизии проходят выборы в парламент. На 120 депутатских мандатов претендуют представители 16 политических партий: «Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов», «Ыйман Нуру», «Ата Мекен», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Социал-демократы», «Биримдик», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Ордо», «Бир Бол», «Мекеним Кыргызстан», «Республика», «Кыргызстан», «Реформа» и «Чон казат».



Избиратели, которых не устраивает ни одна из представленных политических сил, имеют возможность проголосовать против всех. В парламент пройдут те политические партии, которые преодолеют порог в 7% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.



Общее число избирателей согласно официальным данным составило более 3,5 млн. Более 32 тысяч граждан республики будут голосовать за рубежом.



За ходом голосования в республике следят 277 международных наблюдателей из 43 стран, 77 организаций гражданского общества и 16 политических партий. Для голосования открыты 2475 участков, 45 из которых находятся за границей. Голосование началось в 08:00 (05:00 мск) и завершится в 20:00 (17:00 мск).