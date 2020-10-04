Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть выписан из больницы 5 октября, после чего вернется в Белый дом, где продолжит лечение. Об этом 4 октября заявил врач американского лидера Брайан Гарибальди.

«Если Трамп будет чувствовать себя так же, как сегодня, то мы надеемся, что можем планировать выписать его уже завтра (5 октября), и он вернется в Белый дом, где продолжит курс своего лечения», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп был помещен в военно-медицинский центр Уолтера Рида. Команда медиков и личный врач Трампа Шон Конли с осторожным оптимизмом оценивают состояние здоровья главы государства. Президент принимает препарат «Ремдесивир», никакой осложнений у него нет.

Читайте также: Лечащий врач рассказал о ходе лечения и состоянии президента США