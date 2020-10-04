Бишкек, , 19:32 — REGNUM Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом запретил находящимся в обсервации и в «красной зоне» медицинским работникам принимать участие в голосовании на выборах депутатов парламента Киргизии, пишут местные СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Медики недовольны тем, что их лишили конституционного права на избрание парламентариев, хотя центризбирком мог бы организовать специальные мобильные бригады, которые бы привезли урны для голосования в обсервации.

Вместе с тем следует отметить, что ЦИК Киргизии изменил условия, касавшиеся запрета на голосование для избирателей, у которых выявили повышенную температуру — им разрешили прийти после 18:00 по местному времени, когда большинство граждан уже проголосовали, и на участках не было большого скопления людей.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 4 сентября, в Киргизии прошли выборы в республиканский парламент. На 120 депутатских мандатов претендовали 16 политических блоков.

По предварительным данным, членами законодательного собрания Киргизии смогут стать представители только четырех из них — партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан», которым удалось преодолеть семипроцентный избирательный порог.