Минск, , 18:13 — REGNUM Писательница и член координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, ранее покинувшая Белоруссию, заявила, что «твёрдо намерена» вернуться на родину.

Светлана Алексиевич Sergento

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По ее словам, она покинула Минск по причинам, связанным со здоровьем, и чтобы получить итальянскую премию Taobuk Award for Literary Excellence.

«Однако я твердо намерена вернуться в свою страну, если только режим не помешает этому», — сказала она на пресс-конференции в итальянском Таормине.

Она отметила, что намерена вернуться, «хотя и сознаёт опасность того, что её могут арестовать или ещё что-то с ней сделать».

«И лишь за то, что я хочу жить в свободе, которую дает демократия, прежде всего в свободе выражения мнений», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября помощница Алексиевич сообщила журналистам, что писательница вылетела в Германию «по своим личным делам», в частности для посещения книжной ярмарки в Швеции и вручения ей награды в Сицилии.

Позже в КС Белоруссии заявили, что Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение.

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