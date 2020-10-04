Минск, , 15:52 — REGNUM В Минске против протестующих на проспекте Победителей правоохранители применили водометы, сообщает 4 октября издание TUT.BY.

Полицейский водомёт John Murphy

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Журналисты также опубликовали видеозапись, снятую очевидцами, находящимися на одном из верхних этажей здания, расположенного рядом с местом происшествия.

Отметим, что применение водомета по собравшимся заставило протестующих отбежать как можно дальше от оснащенной водометом техники.

На telegram-канале Nexta также была опубликована видеозапись, на которой запечатлены несколько человек, обернутых в бело-красные флаги, которые погнались за оснащенным водометом автомобилем. При этом один из протестующих открыл боковую дверь машины и достал из нее белую канистру с неизвестной жидкостью.

Напомним, сегодня, 4 октября, в Минске и других городах Белоруссии проходит очередная акция протеста, организованная оппозиционными силами.