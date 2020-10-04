4 октября 2020 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:20 — REGNUM США вступают в процесс в Восточном Средиземноморье

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает TR724, США вошли в число вовлеченных в газовый кризис между Анкарой и Афинами. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Салониках с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом для обсуждения конфликтной ситуации с Турцией касательно добычи природного газа. Позже Помпео опубликовал следующее сообщение на своем аккаунте в Twitter: «Очень приятно вернуться в Грецию, с которой мы солидарны в решительности, и разделить общее стратегическое видение. Прочность наших двусторонних отношений имеет историческую ценность». Согласно информации, предоставленной высокопоставленными официальными лицами США, цель визита Помпео заключалась в том, чтобы «снизить напряженность между Анкарой и Афинами, а также уменьшить вероятность «несчастного случая и инцидента» в Восточном Средиземноморье. Вместе с этим, отмечается, что намерением официального Вашингтона является убедить обе страны, являющиеся членами НАТО, достигнуть договоренности.

США перевозят свою военную базу из Инджирлика на Крит

Samanyolu Haber со ссылкой на корреспондента The Times в Афинах Антею Карассаву утверждает, что Помпео проведет переговоры о переносе военной авиабазы Инджирлик на остров Крит в рамках усилий США по увеличению своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье. В сообщении корреспондента говорится следующее: «Этот визит свидетельствует о том, что терпение Вашингтона уже на исходе после антизападной риторики президента Турции Эрдогана в прошлом году и после закупки Анкарой систем ПВО у России». Было указано, что база Инджирлик была создана во время холодной войны и имела очень важное значение с точки зрения интересов США на Ближнем Востоке. В последнее же время данная авиабаза использовалась как отправная точка для нанесения воздушных ударов по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Также отмечается, что залив Суда на Крите рассматривается Сенатом США как хорошая альтернатива. Подчеркнуто следующее: «Этот визит Помпео является уже вторым за последние две недели».

Новые случаи инфицирования коронавирусом в Турции

Согласно каналу Fox TV, официальные данные говорят, что число новых случаев заражения коронавирусом за день в Турции составило 1512 человек. Однако обнародован документ, сообщающий об инфицировании 29 тысяч человек. Эти сведения были получены депутатом Республиканской народной партии (РНП) от округа Анкары Муратом Эмиром, который получил доступ к системе управления лабораторными данными. Согласно показателям системы, фактическое количество случаев заражения за один день в Турции в 20 раз превышает цифру, опубликованную министерством здравоохранения. Оглашение этого факта в эфире телеканала снова оживило споры о том, что реальные данные о ситуации с коронавирусом скрываются от общественности. Эмир заявил, что «слова министра здравоохранения на пресс-конференции о том, что «бессимптомные случаи не были включены в таблицу» лишь подтверждают наше утверждение». Министр здравоохранения Фахреттин Коджа пояснил ситуацию следующим образом: «Не каждый случай сопровождается заболеванием, не каждый положительный случай имеет явные симптомы». Вслед за этим Всемирная организация здравоохранения потребовала разъяснений у Турции относительно сложившейся ситуации.

Обязательное ношение электронных браслетов

Газета Habertürk пишет, что Коджа сообщил о внедрении правила обязательного ношения электронного браслета и специального мобильного приложения для инфицированных коронавирусом. В заявлении министра здравоохранения говорится следующее: «Новое приложение предназначено для тех, кто выходит на улицу, хотя они должны оставаться в карантине дома. Обязательно будет устанавливаться приложение с браслетом. Однако существуют две разные модели, пока обсуждается, какая из них будет выбрана. Те, у кого первый тест оказался положительным и которым необходимо оставаться в карантине у себя дома, должны носить браслет. Если они покинут место, где обязаны оставаться, сработает сигнализация». В Турции продолжает расти число случаев заражения коронавирусом и летальных исходов. Общее количество больных увеличилось до 315 845 человек, количество погибших — до 8 362. По мнению Ассоциации врачей Турции, официальные источники не указывают реальное количество пациентов и погибших, реальные цифры больше как минимум в три раза.

Возобновлено разбирательство по делу о коррупции

Как говорится в статье газеты Cumhuriyet, в Турции стали снова актуальными обвинения в связи с операцией по установлению фактов коррупционной деятельности и взяточничества 17−25 декабря 2013 года, в ходе которой были задержаны иранский бизнесмен Реза Зарраб, предприниматели, чиновники, банкиры и госслужащие. Утверждалось, что Зарраб дал взятку четырем турецким министрам, исполнявшим свои обязанности в то время. Вопрос внесен в повестку парламента Турции депутатом Республиканской народной партии Севдой Эрдан Кылыч. Она отметила следующее: «Зарраб раздал взятки на 800 миллионов долларов. Следует возобновить рассмотрение дел Муаммера Гюлера, Зафера Чаглаяна, Эгемена Багыша и Эрдогана Байрактара. Если вы действительно думаете, что эти четыре бывших министра не были ни в чем виноваты и не получали ни от кого взятки, то в таком случае вытрите пыль с папок с делами и представите это депутатам Великого национального собрания Турции, которые представляют здесь интересы народа».

Сотрудничество Турции с Ливией и Францией

Согласно сообщению портала Diken Haber, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын выступил с заявлением относительно спорной ситуации добычи углеводородов в Восточном Средиземноморье, а также конфликта Греции и Турции. Калын высказался по поводу поддержки Францией греков. Отвечая на вопросы журналистов Reuters, пресс-секретарь заявил, что не исключена вероятность совместной деятельности с Ливией с Францией, которые высказывались недавно с резкой критикой турецких буровых работ в Восточном Средиземноморье. Калын добавил: «Последний телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Франции Эммануэлем Макроном завершился на позитивной ноте».

«Турция поддерживает террористов. Это нужно прекратить»

Согласно Rudaw, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем выступил с заявлением на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, где обвинил Турцию в «оказании поддержки терроризму». Муаллем отметил: «Политическая деятельность Анкары угрожает безопасности всего региона. Некоторые страны поддерживают терроризм в Сирии, и Турция стоит в первых рядах таких стран. Она обеспечивает вооруженных ополченцев в Сирии, предоставила условия для прибытия десятков иностранных террористов. Анкара отклонилась от закона, и эта ее деятельность должна быть пресечена».

Признание о направке в Азербайджан боевиков

Как пишет Ahval News, на фоне боев между Арменией и Азербайджаном в спорном Нагорном Карабахе и вероятности возникновения войны в регионе обсуждается роль Турции в конфликте. Все больше поступает сведений о том, что к границам Армении были переброшены джихадисты из Сирии в поддержку Азербайджана. Командующий Свободной сирийской армии (ССА), которую поддерживает Анкара, генерал Зияд Хаджи Убейд объявил, что они направили бойцов в Азербайджан. Убейд сказал: «Из-за плохих экономических условий боевики вынуждены ехать в горячую точку, Азербайджан, чтобы обеспечивать свои семьи. В таких сирийских районах, как Эфрен, Серекание и других, экономическая ситуация очень плачевная, люди не могут прокормить свои семьи. Турция оказывает экономическую поддержку более 70 тысячам бойцов. Мы готовы сражаться где угодно в национальных интересах и ради безопасности Турции. Мы защищаем наши интересы для достижения своих целей. Бойцы отправляются воевать в различные места, чтобы защищать общие с Турцией интересы и обеспечить себе пропитание. Мы должны отплатить свой долг перед Турцией за поддержку, которую она нам предоставляет».

Вероятно столкновение интересов России и Турции

Как говорится в публикации газеты Cumhuriyet, Анкара открыто поддерживает Баку в связи с конфликтом, разразившимся между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Эксперты предупреждают, что такое положение дел может спровоцировать противостояние России и Турции. Бывший турецкий посол в США и Азербайджане Фарук Логоглу отметил, что хотя Анкара по понятным причинам поддерживает Баку, все же следует уделить внимание мирному урегулированию конфликта. Логоглу упомянул, что Турция может вынести на обсуждение вопрос поддержки Азербайджана на Совет Безопасности ООН, и добавил: «Несмотря ни на что, всегда следует выбирать дипломатию».

Руководство Турции намерено полностью искоренить ДПН

Как рассказывает журналист портала Artı Gerçek Джелала Башлангыча, основной целью операции в сирийской местности Кобане является исключение турецкой прокурдской Демократической партии народов (ДПН), которая является единственной реальной оппозицией. Продолжает иметь место бурная реакция на аресты многих из курдских политических лидеров, в том числе Айхана Билгена, Сирры Сюрейи Ондер, Алтана Тана, Альпа Алтынерса и Айла Аката Ата. Они были задержаны в рамках расследования в Кобане, что является последним звеном операций против муниципалитетов и политиков ДПН. Также допускается, что операция могла быть начата из-за инцидентов в регионе, произошедших шесть лет назад.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Австралийские СМИ сообщают, что всемирная вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по туризму. Так, досрочно отправленные на покой круизные лайнера теперь завершают свой век на свалке среди металлолома. Турция стала огромным кладбищем таких морских судов.

Неизвестна судьба 1,4 млрд из 1,5 млрд турецких лир, полученных от операторов мобильной связи и перечисленных в Универсальный фонд для улучшения интернет-инфраструктуры Турции. Министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу заявил, что «нет необходимости отвечать» на расследование, проведенное Республиканской народной партией.

Обвал турецкой лиры продолжается, несмотря на повышение процентной ставки Центрального банка Турции на 2 пункта. В начале недели курса доллара был на уровне 7,68, к концу недели уже вырос до 7,78. Евро также преодолел уровень в 9 лир, а фунт поднялся до отметки в 9,96.

После объявления Саудовской Аравии о введении эмбарго на продукцию из Турции, теперь утверждается, что она преследует тех, кто переводит деньги из Эр-Рияда в Турцию.

Сообщество ведущих 59 писателей Турции призвало правящую турецкую Партию справедливости и развития «немедленно отказаться от жестокой политики репрессий, которая на долгие годы похоронит во тьме страну».

В турецких казармах продолжаются случаи подозрительных смертей солдат. Недавно выяснилось, что лейтенант, служивший в Карс-Аккая, покончил жизнь самоубийством из длинноствольного ружья. Число самоубийств среди солдат особенно увеличилось после попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 г.

Ожидается начало дипломатических переговоров между Турцией и Грецией, о чем было объявлено в ходе учений НАТО в Восточном Средиземноморье. Согласно сообщению Navtex, опубликованному Турцией, страны-члены НАТО проведут учения в Восточном Средиземноморье с 5 по 9 октября.

Британский министр транспорта Грант Шаппс объявил, что Турция выбывает из списка стран, безопасных с точки зрения распространения коронавируса. Согласно новым требованиям, транзитные пассажиры, которые прибудут в Соединенное Королевство через Турцию, должны будут оставаться на карантине в течение 14 дней с момента въезда в страну.