Минск, , 15:32 — REGNUM В Минске в связи с требованием «уполномоченных государственных органов» сегодня, 4 октября, будет снижена пропускная способность мобильного интернета, сообщает провайдер «А1 Беларусь».

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По информации источника, как и в минувшее воскресенье (27 сентября) в белорусской столице снова снизили пропускную способность мобильного интернета.

Выполнение требований представителей белорусской власти приведет либо к снижению качества передачи данных, либо к временной недоступности услуги, предупреждает источник.

Отметим, как сообщили в 14:22 авторы telegram-канала «Беларусь головного мозга», в белорусской столице отключили мобильный интернет.

Напомним, сегодня, 4 октября в Белоруссии запланирована очередная акция протестов, организованная представителями оппозиции и координируемая посредством telegram-каналов.