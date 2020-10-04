Баку, , 14:41 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что азербайджанская армия смогла взять под контроль семь сел на линии фронта в Нагорном Карабахе. Об этом Алиев написал сегодня, 4 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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Алиев пишет, что вооруженные силы Азербайджана «освободили» села Талыш Тартерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак в Джебраильском районе, а также Ашагы Абдуррахманлы в Физулинском районе.

Стоит отметить, что 3 октября Алиев утверждал, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз, расположенное на северном фланге карабахского фронта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Карабахе резко обострилась утром 27 сентября, когда азербайджанская армия перешла в наступление по всему фронту. С тех пор бои не прекращаются.

Конфликт имеет тенденцию к расширению — азербайджанская сторона ведет бомбардировки населенных пунктов в Карабахе и Армении, сегодня после очередного ракетного обстрела Степанакерта армянские силы обстреляли населенные пункты на территории Азербайджана, где расположены военные объекты.