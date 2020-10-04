Бишкек, , 15:27 — REGNUM По состоянию на 16:00 (13:00 мск) в Киргизии на парламентских выборах проголосовали 36,81% избирателей, сообщила председатель центральной избирательной комиссии Нуржана Шайлдабекова.

По словам главы ЦИК Киргизии всего в республике по состоянию на 16:00 проголосовали 1 296 978 избирателей, что составляет 36,81% от общего числа включенных в списки избирателей.

Относительно явки избирателей за границей, она сообщила, что за рубежом по имеющимся на текущий момент данным она составила 16,2%. Из 32 602 избирателей за рубежом проголосовали 5283 избирателя, отметила председатель ЦИК.

Избирательные участки открылись в Киргизии сегодня, 4 октября, в 08:00 (05:00 мск) и будут работать до 20:00 (17:00 мск). Отметим, граждане Киргизии сегодня избирают депутатов парламента. На 120 мест в парламенте республики претендуют представители шестнадцати политических партий.

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