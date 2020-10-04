Ереван, , 14:18 — REGNUM 3 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает 4 октября пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

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Глава внешнеполитического ведомства Армении сообщил Боррелю о ситуации в зоне военного конфликта Карабахе.

Также глава министерства иностранных дел Армении выразил глубокую обеспокоенность в связи с непосредственным вовлечением Турции в агрессию Азербайджана, в частности посредством размещения в Азербайджане иностранных боевиков-террористов, что по информации МИД Армении «чревато угрозой подрыва региональной безопасности и перерастанием в широкомасштабную войну».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в министерстве иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что вооруженные силы Азербайджана вновь нанесли удары по столице НКР — городу Степанакерту.