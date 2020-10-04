Степанакерт, , 12:56 — REGNUM По столице Нагорно-Карабхской Республики — городу Степанакерту — вновь наносятся удары со стороны азербайджанской армии. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает министерство иностранных дел НКР.

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Напомним, что первые удары по Степанакерту азербайджанская армия нанесла сегодня утром. Это был ракетный обстрел. В городе зафиксированы значительные разрушения.

После этого обстрела армянские силы открыли ответный огонь по военным объектам Азербайджана, расположенным в населенных пунктах в глубине азербайджанской территории. В частности, был обстрелян военный аэродром в городе Гянджа, который расположен к северу от НКР, в западной части Азербайджана.

В Гяндже возникла паника среди гражданского населения. Вскоре президент НКР приказал остановить обстрел Гянджи, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Однако теперь азербайджанская сторона возобновила обстрелы Степанакерта.