Берлин, , 13:30 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 4 октября рассказала журналистами заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

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«В центре беседы был вновь конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Канцлер выразила обеспокоенность продолжающимися столкновениями и растущим числом жертв», — сказала Деммер.

Также, по словам официального представителя немецкого правительства, Меркель отметила необходимость прекращения огня в зоне конфликта и начала переговоров, а также выступила в поддержку заявления сопредседателей Минской группы (Франция, Россия, США) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию в Нагорном Карабахе от 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян отдал приказ остановить обстрелы азербайджанского города Гянджи, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.