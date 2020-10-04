Степанакерт, , 12:40 — REGNUM Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян отдал приказ остановить обстрелы азербайджанского города Гянджи, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 4 октября.

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Напомним, что утром 4 октября азербайджанская армия в очередной раз произвела обстрел столицы НКР — города Степанакерта. В городе значительные разрушения, выведен из строя телекоммуникационный центр, горит электроподстанция.

В ответ армянская сторона начала обстрелы азербайджанских военных объектов в глубине территории Азербайджана. В частности, был обстрелян военный аэродром в городе Гянджи.

В городе началась паника среди гражданского населения — люди начали покидать Гянджи, опасаясь за свою жизнь.