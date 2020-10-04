Баку, , 12:25 — REGNUM В азербайджанском городе Гянджа, расположенном на западе страны, после обстрелов со стороны вооруженных сил Армении началась паника среди гражданского населения. Об этом сегодня, 4 октября, сообщают местные СМИ.

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Напомним, что сегодня утром азербайджанская армия в очередной раз произвела обстрел столицы Нагорно-Карабахской Республики города Степанакерта. На сей раз обстрел был ракетным.

Армянская сторона в ответ произвела обстрелы азербайджанских военных объектов, расположенных в глубине территории Азербайджана. В частности, был обстрелян военный аэродром в городе Гянджа.

Гражданское население Гянджи в страхе начало покидать город, опасаясь новых обстрелов.