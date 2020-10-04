Киев, , 11:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». Об этом 4 октября сообщает пресс-служба украинского лидера.

В соответствии с указом, украинское правительство до 180 дней в год должно продлить срок временного пребывания граждан Белоруссии на территории Украины. Речь идет о предпринимателях, высококвалифицированных специалистах, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых соответствует интересам Киева, а также членов их семей.

Для этих категорий граждан Белоруссии украинское правительство также должно внедрить «пилотный проект», согласно которому они смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство. При этом речь идет о необходимости до трех дней сократить сроки получения таких документов без дополнительного выезда за пределы Украины.

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Также кабинету министров Украины необходимо оптимизировать порядок получения разрешений на использование труда иностранных граждан и лиц без гражданства для трудоустройства белорусских граждан, являющихся высококвалифицированными ІТ-специалистами. В этих целях до пяти дней предлагается сократить срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения «по принципу молчаливого согласия».

Согласно указу нуждается в «совершенствовании» и процедура регистрации белорусских IТ-специалистов в качестве физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога.

Потребуется также признать выданные государственными органами Белоруссии документы, которые понадобятся для трудоустройства на территории Украины.

Напомним, 3 сентября президент Владимир Зеленский поставил украинскому правительству задачу в трехмеячный срок разработать и вынести на рассмотрение законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии.