Степанакерт, , 11:58 — REGNUM Подразделения армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) в ходе военных действий в зоне обострения конфликта сбили три самолета ВС Азербайджана. Об этом 4 октября сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Около 12:00 (11:00 мск) подразделения армии обороны Арцаха (НКР — ред.) на южном направлении сбили три самолета», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что на этом же направлении армянскими подразделениями также были побиты два азербайджанских танка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что открытие огня с территории Армении по азербайджанской территории носит провокационный характер и расширяет зону боевых действий.