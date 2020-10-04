Бишкек, , 11:41 — REGNUM В Киргизии продолжаются выборы, по результатам которых станет известно, какие из 16 партий-кандидатов смогут попасть в парламент и будут решать судьбу страны в течение ближайших пяти лет.

Пришедшие на избирательные участки киргизстанцы, а также присутствующие на них наблюдатели пожаловались на ряд проблем, возникающих в процессе голосования.

На нескольких участках граждане не смогли проголосовать, поскольку их не оказалось в списках избирателей. В то же время пользователи киргизского сегмента соцсетей публикуют случаи массового подвоза избирателей, но это, как утверждает центризбирком, не является нарушением.

«Самое главное — Кыргызстан добился того, что один избиратель — это один голос, это железобетонно. Хоть 500 человек привезут, это роли не играет. Человек все равно зайдет один и будет голосовать за ту партию, которую считает нужной», —заявил 24.kg член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

На некоторых участках вышли из строя урны для голосования, снабженные автоматическими сканерами, которые считывают информацию с бюллетеней. Часть избирательных участков оказалась не готова к приему инвалидов-колясочников — из-за отсутствия пандусов.

Также участники голосования крайне недовольны тем, что несмотря на разгар пандемии коронавируса работники участковых избирательных комиссий не организовали обработку дезинфицирующими растворами рук у избирателей на входе и ручек, которые те используют при заполнении бюллетеня.