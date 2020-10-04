Бишкек, 4 октября 2020, 11:51 — REGNUM Явка избирателей на парламентских выборах, которые проходят сегодня, 4 октября, в Киргизии, составила по состоянию на 12:00 (09:00 мск) 17,73% сообщила председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Киргизии Нуржана Шайлдабекова. Видеозапись ее заявления была опубликована пресс-службой Центральной избирательной комиссии республики.
Сведения о явке избирателей за рубежом будут обнародованы по мере их поступления, добавила она.
Напомним, избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 (05:00 мск).
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