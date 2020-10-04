Гянджа, Азербайджан, , 11:20 — REGNUM Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит провокационный характер и расширяет зону боевых действий. Ответствующее заявление было опубликовано 4 октября пресс-службой оборонного ведомства Азербайджана.

«Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий», — заявил он.

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Напомним, ранее в Карабахе сообщили об уничтожении военного аэродрома вооруженных сил Азербайджана в Гяндже. В оборонном ведомстве Армении официально сообщили, что никакого огня с территории Армении по территории Азербайджана не ведется. В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана заявили, что обстрел города Гянджи велся с территории Армении.