Бишкек, , 10:41 — REGNUM Выборы депутатов республиканского парламента проходят в Киргизии сегодня, 4 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участие в них имеют право принять более трех с половиной миллионов киргизстанцев, в день голосования они могут посетить один из 2 462 избирательных участков на территории страны или один из 45 избирательных участков за рубежом.

Отметим, что не по месту прописки (т.н. «форма №2) изъявили желание проголосовать более 441 тысячи киргизстанцев или 12,5% от общего числа избирателей.

На входе в каждый избирательный участок дежурят милиционеры и медики, которые при помощи бесконтактных термометров замеряют температуру у избирателей. Из-за пандемии коронавируса граждан с повышенной температурой на участки для голосования допускать не будут.

Процесс голосования организован по принципу конвейера — сначала избиратель предъявляет работникам участковой избирательной комиссии свой паспорт, затем при помощи электронного считывателя у него снимают отпечатки пальцев, которые автоматически сверяются с базой данных избирателей, после чего ему выдают талон, который обменивается на бюллетень, затем избиратель делает свой выбор и опускает бюллетень в урну для голосования с автоматическим считывающим устройством.

На 120 депутатских мандатов претендуют 16 политических партий: «Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов», «Ыйман Нуру», «Ата Мекен», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Социал-демократы», «Биримдик», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Ордо», «Бир Бол», «Мекеним Кыргызстан», «Республика», «Кыргызстан», «Реформа» и «Чон казат».

Также избирателям, которым не нравится ни один из этих политических блоков, предоставлена возможность выбрать в бюллетени графу «Против всех».

В парламент пройдут только те партии, которые смогут преодолеть порог в 7% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.