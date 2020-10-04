Курган, 4 октября 2020, 10:38 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков признался, что за два года руководства регионом ему окончательно не удалось преодолеть в земляках «упёртость и нежелание поверить, что можно и нужно самим, не ожидая чуда, сделать жизнь лучше». Об этом он написал в своём инстаграм-аккаунте.
Помимо этого, глава Зауралья посетовал на преодоление в земляках «тяги к бездействию и полаганию на авось».
В финале он традиционно признался в любви к жителям Зауралья и пожелал всем здоровья.