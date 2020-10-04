Степанакерт, , 10:14 — REGNUM Об уничтожении военного аэродрома вооруженных сил Азербайджана в городе Гянджа сообщает 4 октября telegram-канал «Баграмян 26» со ссылкой на представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна. Также об этом сообщает пресс-служба Нагорно-Карабахской Республики.

«Военный аэродром ВС Азербайджана в городе Гянджа уничтожен, сообщил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян», — сообщает telegram-канал «Баграмян 26».

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Напомним, ранее в Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, анализируя ситуацию на фронте, сообщили, что армия Азербайджана готовит новое наступление на армянские силы.