Бишкек, , 09:44 — REGNUM Явка избирателей на парламентские выборы в Киргизии по состоянию на 10:00 (07:00 мск) 4 октября составила 6,72%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Киргизии Нуржану Шайлдабекову.

По словам главы ЦИК по состоянию на 10:00 проголосовали 237 тысяч из 3,5 млн избирателей.

«Явка на парламентские выборы в Кыргызстане на 10:00 (07:00 мск) составила 6,72%», — цитирует ТАСС председателя Центральной избирательной комиссии .

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Напомним, сегодня, 4 октября в Киргизии проходят выборы в парламент республики. За 120 мест в парламенте будут бороться кандидаты от шестнадцати политических партий. За ходом голосования в республике следят 277 международных избирателей из 43 стран, 77 организаций гражданского общества и 16 политических партий. Для голосования открыты 2475 участков, 45 из которых находятся за границей. Голосование началось в 08:00 (05:00 мск).