Степанакерт, , 09:12 — REGNUM Ситуация на фронте в Нагорном Карабахе свидетельствует о том, что азербайджанская армия готовит новое наступление на армянские силы. Об этом сообщили сегодня, 4 октября, в Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.

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«Ночью ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной. Особо напряженной — на южном участке. Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти в наступление», — сказано в сообщении Армии обороны Нагорно-Карабхской Республики.

Напомним, что накануне сообщалось о мощном наступлении азербайджанской армии на севере и на юге Карабаха — в Марткертском районе и в долине реки Арас. К середине дня 3 октября, по сообщению армянской сторона, наступление удалось сдержать, а на одном из направлений армянские силы перешли в контрнаступление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября, когда азербайджанская армия перешла в крупномасштабное наступление. Бои не затихли в первые сутки, как это бывало в прошлые годы, а продолжаются до сих пор.