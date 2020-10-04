Бишкек, , 08:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин ни разу не отказывал в поддержке Киргизии, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью» Биринчи радио», опубликованном 3 октября.

По словам лидера Киргизии Путин всегда поддерживал и поддерживает «все поднимаемые нами вопросы» и тепло относится к Киргизии и народу республики.

Он также отметил, что около трех лет взаимодействует с российским президентом.

«Путин ни разу не отказывал в поддержке Кыргызстану по любым поднимаемым нами вопросам», — подчеркнул Жээнбеков.

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Напомним, 28 сентября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова.