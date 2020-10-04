Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Мир продолжает следить за состоянием здоровья президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Сотрудник аппарата Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала Fox News сообщил, что 2 октября американский лидер испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом.

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«Вчера утром мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу. У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился», — рассказал сотрудник Белого дома 3 октября.

По словам Медоуза, к вечеру 3 октября состояние Трампа уже улучшилось. У президента США нет температуры, а уровень сатурации (насыщение крови кислородом) также находится в норме.

Напомним, что Трамп был помещен в военно-медицинский центр Уолтера Рида. Команда медиков и личный врач Трампа Шон Конли с осторожным оптимизмом оценивают состояние здоровья главы государства. Президент принимает препарат «Ремдесивир», никакой осложнений у него нет.