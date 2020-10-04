Кишинёв, , 08:10 — REGNUM Высшая судебная палата Молдавии отклонила апелляцию лидера партии Pro Moldova Андриана Канду, требовавшего отменить решение Центральной избирательной комиссии, ранее отказавшей политику в регистрации в качестве кандидата в президенты Молдавии. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе политической силы.

Pro Moldova обвинила Верховный суд в «лояльности» к действующей власти, а вынесенное решение, по мнению политической силы, было продиктовано «страхом» правительства. Также сообщается, что решение Высшей судебной палаты будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.

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Напомним, 18 сентября Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала Канду в регистрации в качестве кандидата в президенты. 1 ноября в Молдавии состоятся выборы президента.